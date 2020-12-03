В Україні за добу виявили 14 496 хворих на COVID-19, найбільше - у Києві

В Україні за минулу добу, 2 грудня, зафіксували 14 496 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників.

Про це повідомляє UATV із посиланням на дані МОЗ.

Так, 2 грудня госпіталізували 1 739 людей, летальних випадків - 243. Водночас одужали 15 372 особи. Здійснено 72 678 тестувань, зокрема методом ПЛР - 47 172, методом ІФА - 25 506.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

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В Україні за весь час пандемії захворіли 772 760 людей, одужали - 384 426, летальних випадків - 12 960. Загалом здійснено 4 654 206 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, що у світі коронавірусом інфікувалися 64,8 млн людей, а одужали - 44,9 млн.

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