В Україні за добу виявили майже 12 тисяч хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу виявили 11 968 випадків коронавірусу - це на 2136 випадків більше, ніж попередньої доби. На Волині - 361. 16 листопада повідомляли про 260 нових хворих волинян.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у м. Київ (+1143), Одеській (+761), Дніпропетровській(+808), та Запорізькій (+734) областях.

За минулі 24 години померло 47 осіб, а одужало - 6 786. Таким чином, станом на 17 листопада, в Україні вже зафіксовано 557 657 випадків ковід-19. Загалом померло 9 744 людини, а подолали хворобу - 250 983.