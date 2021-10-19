В Україні за минулу добу COVID-19 підтвердили у 15 579 осіб

В Україні за минулу добу, 18 жовтня, Коронавірусну інфекцію діагностували у 15 579 чоловік. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

За добу до лікарень госпіталізували 2 852 осіб, видужали - 7 776, померли - 538. Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу було зареєстровано в Одеській області - 1 418, у Харківській області - 1 412, в Дніпропетровській області - 1 203, у Запорізькій області - 1 019 та Львівської області - 959.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 660 273 особи;

одужали - 2 337 194 особи;

летальних випадків - 61 348;

проведено ПЛР-тестів - 13 642 447.