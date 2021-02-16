В Україні запустять ще один потяг - для любителів гірськолижних курортів

З наступного тижня Укрзалізниця призначила додатковий поїзд - з Києва до Чернівців, адже кількість охочих потрапити на гірськолижні курорти на заході України збільшується. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії, передає УНН.

"Зима не відступає, а кількість охочих потрапити на гірськолижні курорти в західних регіонах України збільшується. Тому Укрзалізниця на численні прохання пасажирів з наступного тижня запускає додатковий поїзд з Києва до Чернівців", - вказали в компанії.

Поїзд No249/250 Київ - Чернівці відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня о 15:09 та прибуватиме до Чернівців о 08:15.

У зворотному напрямку відправлення 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15 та прибуття до Києва о 12:30.

В Україні з березня відбудеться підвищення цін на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова зросте з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди падає. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 15 лютого, з початку 2021 року, продано вже 2 565 212 квитків.