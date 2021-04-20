В Україні зареєстрували корейську вакцину AstraZeneca

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca-SKBio, що вироблена на південнокорейському майданчику.

Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

"Щойно я підписав наказ щодо реєстрації в нашій країні вакцини AstraZeneca, що вироблена саме на південнокорейському майданчику. Це та вакцина, яка повинна приїхати в рамках ініціативи COVAX. Згідно з повідомленням COVAX літак заброньований на 22 квітня - тобто в четвер вона повинна бути в Україні, 367 тисяч доз", - повідомив Степанов.

За словами очільника МОЗ, частина з цих доз вакцини AstraZeneca-SKBio буде використана для другого щеплення громадян, які вже отримали перший укол індійською AstraZeneca/CoviShield. Решта буде використана для першого щеплення згідно з планом вакцинації.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що платної вакцини від COVID-19 в Україні в цьому році не буде.

Раніше повідомлялось, в Україні 19 квітня вакцинували від коронавірусу 12 144 людини. З початку кампанії в країні прищепили першою дозою 462 789 осіб, ще п'ять отримали дві дози.

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