В украинские вузы поступили около 8% абитуриентов из Крыма и Донбасса

По сравнению с 2016 годом, в 2021-м их количество выросло вдвое.

В этом году студентами украинских вузов стали 2 083 жителя временно оккупированных Крыма и Донбасса; из них 1 746 – жители Донецкой и Луганской областей, 337 – Крыма. В прошлом году таких было студентов было 2026, пишет журналистка Наталья Адамович в статье «Утраченные агенты перемен: действительно ли Украина делает все для привлечения абитуриентов из ВОТ?»

«Поступали они по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». С 2016-го их количество выросло вдвое – тогда учебу на подконтрольной Украине территории выбрали 1008 жителей оккупированных городов, городков и сел», - пишет автор.

Небольшой процент выпускников поступает на общих основаниях: получив украинские документы об образовании после дистанционного обучения, сдав ВНО.

Однако это совсем немного, если сравнить цифры с общим количеством выпускников ВОТ. По данным подконтрольных оккупационной власти ресурсов, в 2021 году в Крыму школьные аттестаты получили около 10,5 тысячи одиннадцатиклассников, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – 9 270 и 5 105 соответственно. То есть выехали учиться на подконтрольную территорию лишь около 8% юношей и девушек.

Одна из причин, почему абитуриенты из ОРДЛО предпочитают вузы по ту сторону линии разграничения, – отсутствие жилья на время поступления. Снимать квартиру многим не по карману, а знакомые или родственники есть не у всех.

Еще одна проблема – невозможно рассчитать, сколько времени займет дорога. Усложнила ситуацию и пандемия: оккупационная власть может закрыть КПВВ когда угодно, на свое усмотрение. В прошлом году дети с родителями въезжали на подконтрольную территорию с большими сложностями, закрыты были даже «границы» между «ДНР» и «ЛНР».

Палки в колеса вставляют и местные чиновники-сепаратисты. Начиная с получения справки для выезда на подконтрольную Украине территорию и заканчивая повторным въездом. Так, боевики не хотели впускать обратно на оккупированную территорию Луганской области 16-летнего Андрея, ездившего отвозить документы в Киевский политехнический институт. От подростка требовали либо паспорт «ЛНР», либо украинский паспорт-книжечку с пропиской, ID-карточка не подходила. Чтобы больше не иметь хлопот, пришлось сделать паспорт «ЛНР».

https://zn.ua

