В Украину доставили лекарства для онкобольных детей на 600 миллионов гривен

В Украину доставили первую партию лекарств для лечения детской онкологии по международным закупкам 2016 года. Об этом сообщает исполняющая обязанности министра здавоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, речь идет о препаратах на 60 миллионов гривен, которые составят 15% от всего объема лекарств для онкобольных детей. "И эта поставка первая из целой цепочки - такие препараты и в дальнейшем будут прибывать в Украину. Большинство из них привезут уже в течение лета", - написала Супрун.

Также Супрун заявила, что это - "самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении".

"Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей", - отметила она.

"Страна" узнавала, почему каждый второй украинец отказывается от лечения и куда исчезают лекарства, которые должны выдаваться людям бесплатно.