В водительских правах появится новая отметка

С декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на управление автомобилем с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Как передает Укринформ, об этом сообщает МВД Украины в Телеграме.

Это значит, говорится в сообщении, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при её отсутствии - с любой.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации.