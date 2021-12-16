Вакцинацію препаратом Johnson&Johnson можуть обмежити.

У Сполучених Штатах Америки припускають обмеження використання вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson. Причиною тому є випадки утворення тромбів у щеплених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, консультативна група Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDCP) сьогодні збереться для розгляду цієї ситуації.

"Будуть розглянуті нові дані про випадки утворення тромбів у щеплених вакциною Johnson&Johnson, переважно у жінок молодого та середнього віку", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що летальні випадки є дуже рідкісними, однак як повідомив ЗМІ знайомий із ситуацією федеральний чиновник, через утворення тромбів загинули 9 людей.

Припускається, що консультативна група може рекомендувати продовжити використання препарату або порадити замість цього препарату використовувати вакцину Pfizer.

Вказано, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) визначило, що випадки тромбоутворення фіксувалися у повнолітніх чоловіків та жінок різного віку, але найбільше (1 на 100 000) було серед жінок віком від 30 до 49 років, причому смертельними були близько 15% із них.

Зазначено, що у квітні поточного року в США вже припиняли застосування Johnson&Johnson через утворення тромбів після щеплення у 6 жінок, до кінця місяця їх виявили ще у дев'яти жінок, більшість пацієнток були молодшими за 50 років. Три жінки померли, всього в країні препаратом Johnson&Johnson на той час прищепилися близько 8 млн людей