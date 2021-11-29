Вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова: призначено дату оголошення вироку

Суд присяжних Шевченківського районного суду міста Києва 1 грудня оголосить вирок обвинувачуваним у справі про вбивство колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Прокуратура вимагає призначити покарання вигляді 12 років позбавлення волі.

"Суд присяжних у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, заслухавши учасників процесу, видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Прокуратура вимагає для обвинувачених 12 років позбавлення волі для кожного", - написала Максимець.

За її словами, прокуратура також вимагає визнати одного з обвинувачених винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

"Непростий і виснажливий судовий процес у цій справі тривав майже 3 роки. У своєму останньому слові обвинувачені свою вину не визнали. Суд оголосить вирок 1 грудня", - додала Максимець.

Нагадаємо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Нападник був поранений охоронцем екс-депутата та помер у лікарні.

Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних - чоловіка, який здійснював стеження за росіянином, а також водія, який підвозив кілера до місця вбивства.

Досудове розслідування у цій резонансній справі завершилося в травні 2018 року та обвинувальний акт був скерований до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.