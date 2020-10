Вчені назвали термін життя коронавірусу на екранах смартфоні, на поверхні грошових купюр

Коронавірусна інфекція COVID-19 може жити на поверхні грошових купюр, металевих поручнів і мобільних телефонів протягом місяця.

Про це пише «Вірусологічний журнал», посилаючись на дані фахівців з Австралійського центру готовності до боротьби із захворюваннями.

Всі експерименти проводили в темряві, щоб виключить будь-які ефекти УФ-світла. Інокульовані поверхні інкубували при 20 ° C, 30 ° C і 40 ° C та відбирали проби у різні моменти часу.

За їхніми даними, коронавірус при кімнатній температурі може перебувати на гладких поверхнях протягом 28 днів.

Відзначається, що найбільшу небезпеку становлять скла, включаючи екрани смартфонів, банкноти, а також предмети з нержавіючої сталі.

На цих поверхнях SARS-CoV-2 може жити при температурі +20 ° С близько місяця, при +30 ° С - 3 тижні і тільки при +40 ° С він проживе кілька діб.

