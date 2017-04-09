Вербное воскресенье: история праздника, приметы, заговоры и что нельзя делать

Вербное воскресенье, один из самых ожидаемых православных праздников, в 2016 году приходится на 9 апреля. Другое его название звучит как Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье в нынешнем году, как и во все предыдущие, отмечается ровно за неделю до Пасхи. Он предшествует Страстной неделе - самому строгому периоду поста перед Пасхой.

История праздника

Вербное воскресенье известно еще под названием Вход Господень в Иерусалим. Именно в этот день Иисус Христос облаченный в простое одеяние, верхом на ослике, въехал в город. Это были его последние дни жизни перед распятием и воскресением.

Жители Иерусалима уже ждали Иисуса. Они знали, что этот человек умеет воскрешать мертвых. Однако они были уверены, что Мессия въедет в город на боевом коне, в доспехах и провозгласит себя правителем. Все очень удивились, когда увидели пророка верхом на рабочей домашней скотинке и в простой одежде. Своим поступком Христос хотел показать, что он - царь Мира, а не войны.

Западные христиане именуют его Пальмовым воскресеньем, так как, согласно Евангелию, жители Иерусалима приветствовали Иисуса Христа именно с помощью финиковых пальм, ветвями которых устилали его путь.

У нас принято именовать сегодняшний праздник Вербным воскресеньем по той причине, что особенности климата не позволяют выращивать пальму. Вместе с этим не стоит забывать, что верба символизирует чистоту и добродетель, а ее почки, распускающиеся ранней весной, символизируют новую жизнь. Сегодня все православные верующие будут украшать свои жилища именно вербами, так как это растение обладает лечебными и даже магическими свойствами. Ему приписывают способность излечения от целого ряда заболеваний, а простая веточка вербы способна защитить дом и семью от разных невзгод и неприятностей.

Нынешний праздник является одним из самых веселых и в то же время самых грустных. Если задуматься, то в этот день жители Иерусалима были рады приходу Христа, а уже через несколько дней те же люди бросали в него камни и требовали от властей его немедленного распятия.

Как празднуется Вербное воскресенье

Веточки вербы, которые несутся в церковь, нужно срезать накануне, соблюдая определенные правила. В частности, ветки должны быть срезаны с молодого дерева, где нет дупел животных или птиц, и которое не наклонено над водой, иначе нем ночью могут отдыхать русалки и водяные. Также многие священники просят не срезать вербу, а покупать ее в церкви, и таким образом делать пожертвования на нужды храма.

В субботу перед Вербным воскресеньем в храмах проводится Всенощное бдение. Принесенные веточки освящаются после прочтения 50-го псалма Евангелия, потом прихожане с зажженными свечами стоят до конца праздничной службы.

Кто не успел или не смог попасть в церковь в субботу может это сделать в сам праздник. В Вербное воскресенье проводится повторная служба, и священники вновь окропляют вербу святой водой.

По приходу домой веточки нужно установить перед иконами. Так они должны простоять год. Ранее хозяин обходил с ними свое хозяйство, чтобы все с ним было хорошо, а хозяйка через год разжигала ими печку для выпекания пасхальных куличей. Считалось, что именно этот промежуток времени они берегут дом от пожаров и разных напастей.

Это тихий праздник, который проводят в кругу семьи. В этот день немного ослабляется строгий пост, можно употребить в пищу рыбу, растительное масло и небольшое количество освященного вина. При этом стол должен быть скромным, так как пост еще не закончился.

Что нельзя делать:

Категорически запрещается ругаться, обижаться, драться и отказывать людям в просьбе.

Нельзя работать, особенно выполнять тяжелую и грязную работу.

Согласно поверьям в этот день нельзя выгонять скот или птицу на улицу, ибо их могут испортить злые языки, нечисть.

Существует определенный запрет на шитье, вязание и плетение.

Тем не менее, сейчас многие священники говорят о том, что в Вербное воскресенье работать можно, но лучше больше думать о Боге.

Нельзя шумно веселиться и употреблять крепкий алкоголь, праздновать торжество, в том числе свадьбу и дни рождения, петь, танцевать.

Нельзя готовить горячие блюда. В связи с этим хозяйки заранее делали все заготовки в субботу вечером.

Существует народное поверье, что в этот день нельзя ничего делать с волосами - стричь, красить и даже расчесывать.

Нельзя выкидывать освященную вербу иначе этот может принести несчастье.

Вербное воскресенье: приметы и заговоры

У празднования Вербного воскресенья существуют свои традиции и заговоры, которые нужно соблюдать, чтобы год прошел благополучно и успешно. Веточками вербы принято несильно быть друг друга, желая здоровья и приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля" или "Верба хлест - бей до слез. Будь здоров как верба" и другие.

Перед началом великого дела нужно съесть освященную вербную почку. Она поможет воплотить в жизнь желаемое.

Целебными свойствами обладает и вода, в которой стояли ветки вербы. В ней купали больных детей, для того, чтобы болезнь отступила.

Мужчины носили с собою почки вербы, чтобы получить хорошую физическую силу, а женщины - чтобы забеременеть.

В Вербное воскресенье девушки делали приворот на вербу. Для этого рано утром находили молодую вербочку, ломали на ней небольшую веточку и говорили приворотные слова: "До тех пор, пока верба за иконой лежать будет, до тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь". Эту веточку вербы хранили в доме за иконами.

Считалось, что если в этот день посадить или пересадить цветок, достаток увеличится. Но и здесь существуют правила, которые не все знают. Желательно садить или пересаживать цветок, который имеет широкие и мясистые листья. Идеально для этого подходит денежное дерево. За ним нужно хорошо ухаживать, тогда можно "быстро встать на ноги". Если же растение завянет на протяжении первого месяца, то стоит ожидать финансовых трудностей.

Веточку вербы обязательно втыкали в землю перед посевным сезоном, чтобы урожай был хорошим.

В Вербное воскресенье люди особенно наблюдали за погодой, которая могла помочь определить каким будет урожай в нынешнем году:

Какой ветер дует, таким будет и все будущее лето.

Если в этот день погода теплая и ясная, люди готовились собирать хороший урожай фруктов и ягод.

Если весь день идет дождь - стоит ждать богатого урожая.

Если же в небе собрались тучи и пасмурно, но дождя нет, то урожай будет хороший, но не такой, как хотелось бы.

Если погода сухая и дождя нет об урожае можно и не мечтать.

Если погода ветреная и морозна, то яровые будут хорошими.

По мтериалам MIGnews.com.ua, NewsMir.info, NewsOboz