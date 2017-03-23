Весной на срочную службу призовут более 14 тысяч человек

В Украине в рамках весеннего призыва на срочную воинскую службу поступят более 14 тыс. человек.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Согласно распоряжению правительства, в апреле-мае 2017 года в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования на службу призовут 14 135 граждан.

Из них в ВСУ - 9 135 человек; в Нацгвардию - 4 200 человек; в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Напомним, в 2017 году также будут призывать на службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Таким образом Генштаб планирует укомплектовать первичные офицерские должности.