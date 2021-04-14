Випускників шкіл звільнили від державної атестації - МОН.

Учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти 2021 року, звільнили від державної підсумкової атестації. Сьогодні відповідний закон No 5014 ухвалила Верховна Рада . Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у Telegram.

"Це важливе рішення, з огляду на пандемію коронавірусу, з метою гарантування рівних можливостей для учнів", - написав Сергій Шкарлет.

Учні 11-х класів мають право за власним бажанням скласти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.