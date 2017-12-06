Виталий Кличко включен в зал славы бокса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко (45-2, 41 KO) стал первым украинцем, которого включили в Международный зал боксерской славы. Об этом сообщила пресс-служба организаторов премии.

Из 32 претендентов в категории "Современные боксеры" (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) путем голосования среди экспертов определили трех новых членов Зала славы. Помимо Кличко, это мексиканский экс-чемпион мира в легчайших и полулегких весовых категориях Эрик Моралес (52-9, 36 KO) и американский обладатель титулов в средней весовой категории Винки Райт (51-6-1, 25 KO). Из тех, кто не выходил драться в ринг, лауреатами названы немецкий промоутер Клаус-Петер Коль, а также телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грэй.

Кроме того, в Зал славы бокса посмертно вошли американский легковес Сид Террис (93-13-4, 12 КО), ринг-анонсер Джонни Адди и промоутер Лоррейн Чаргин. Официальная церемония включения новых членов состоится 7-10 июня 2018 года в городе Канастота, штат Нью-Йорк (США). Напомним, ранее соощалось, что вечный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко станет первым украинцем, который будет принят в Международный зал славы бокса.

По материалам: РБК-Украина