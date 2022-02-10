Визначили претендентів на премію імені Гоголя

Визначено імена претендентів на здобуття премії імені Миколи Гоголя.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти повідомляє у Фейсбуці.

На премію у 2022 році претендують:

Євгеній Білаш (Жермен де Сен-Пре), твір «Источник жизни», ТОВ «Мультимедійне видавництво Стрельбицького», 2021;

Ігор Гургула, історичний роман «Вершник Волі», видавництво «Сполом», 2021;

Олександра Борзова, повість «Інженери та містики. Історія не про корабель», рукопис, подано всупереч Положенню, рік оприлюднення невідомий;

Ольга Кушнір (Melissa Lewis), твір «Духмяний чарівник», оприлюднено на сайті автора, рік оприлюднення невідомий;

Євдокія Макаренко, роман «Місячна нитка», видавець О.О. Євенок, 2020;

Юрій Лях, оповідання «Чебурюк», видавництво «Novabook», 2020;

Ксенія Шанчева, розповідь «Прокляття могили ченця», видавництво ФОП Однорог Т.В., 2021;

Олексій Кононенко, твір «БУЛО КОЛИСЬ В УКРАЇНІ» (*парафраз повістей М.В. Гоголя «Тарас Бульба», «Ніч перед Різдвом» та «Сорочинський ярмарок»), видавництво «АВІАЗ», 2021;

Олена Дмитерко, книга «Пригоди Домовичка Рудого», видавництво «Український пріоритет», 2021;

Вадим Павленко, книга розповідей «Вояж із причепом», видавець «СПД Павленко» (ФОП), 2020;

Юлія Українець, детектив «За вітром», видавництво ФОП Сабов А.М., 2021;

Володимир Ворона, історична дилогія «ХОРОБОР», ВД «АртЕк», 2018-2020;

Ганна Городецька (Коржик), роман «Інша Марія», видавництво «Дім Химер», 2020;

Павло Дима, роман «Бенедьо Птах, козак Куць і неслухняна лісова царівна», Видавництво Ліра - К, 2021;

Наталія Довгопол, роман «Мандрівний цирк сріблястої пані», видавництво «Віват», 2020;

Ярослава Литвин, роман «Рік розпусти Клауса Отто Баха», видавництво «Фабула», 2021;

Антон Каплінський, документальний детектив «Англо-українські «містерії», видавництво «Політехніка», 2020;

Олег Поляков, роман «Крижана карусель», видавництво «Дім Химер», 2019;

Олександр Ігнатенко, роман «Дівчинка-тінь», Видавничий дім «Кондор», 2021.

Як повідомляв Укрінформ, премія імені Миколи Гоголя присуджується щорічно до дня народження письменника 1 квітня громадянам України на конкурсних засадах за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму та сатири, та утверджують національну само ідентифікацію.

На здобуття премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування.

Грошова винагорода до премії становить 20 тис. грн.