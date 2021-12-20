Воїни Об’єднаних сил привітали дітей із Днем Святого Миколая

На Луганщині та Донеччині військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання «Північ» привітали дітей з Днем Святого Миколая.

За словами командування ОТУ «Північ», воїни Об’єднаних сил у місцях зосередження відвідали різні школи та інтернати, поспілкувалися із дітьми, передали символічні подарунки та побажали юним українцям святкового настрою.

Так, військовослужбовці однієї з мотопіхотних бригад, що виконують бойові завдання на Луганщині, побували в навчальних закладах селищ Муратове та Кримське.

— Дуже приємно побувати в гостях у школярів. Хлопчики та дівчатка заспівали нам новорічні пісні, прочитали віршики та передали свої малюнки. Водночас ми привітали їх від імені всіх побратимів та посестер і подарували смачні подаруночки, — зазначив заступник командира мотопіхотної бригади із МПЗ підполковник Олександр.

Окрім того, воїни Об’єднаних сил, які виконують завдання на Луганщині, передали подарунки десяткам дітей українських військовослужбовців, загиблих під час російсько-української війни.

Напередодні свята офіцери груп цивільно-військового співробітництва ОТУ «Північ» отримали посилки із Німеччини від представників української діаспори.

— Подарунки зібрали, зокрема, віряни Української греко-католицької церкви з міста Ляйпціг, — пояснює начальник групи ЦВС штабу ОТУ «Північ» підполковник Олександр Булах. — Це вже друга група посилок для сімей учасників АТО/ООС, які ми отримали саме від цієї громади в Німеччині протягом останніх декількох місяців. Цього разу спеціально обрали дітей, батьки яких віддали життя за свободу України. Списки таких хлопчиків та дівчаток ми склали разом із керівництвом Луганського обласного центру соціальних служб.

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