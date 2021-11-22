Водіям нагадали, як поводитися на дорозі під час туману

Патрульна поліція Одеської області нагадала водіям, як поводитися на дорозі під час туману. Інформацію оприлюднили у прес-службі відомства.

«Закликаємо водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

Зменшуйте швидкість. Вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги.

Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтися без обгонів та випереджень.

Тримайте дистанцію. І що більше вона буде, то краще.

Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальною буде наявність протитуманок», – сказано у повідомленні.

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