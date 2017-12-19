Возле Песков боевики устроили "огневой ливень"- Минобороны

На Луганском направлении в зоне проведения антитеррористической операции боевики почти круглосуточно обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, а вблизи Песков в Донецкой области устроили "огневой ливень".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в течение прошедших суток оккупанты продолжили совершать преступления против украинских войск и граждан.

"Они и далее грубо нарушают Минские договоренности, цинично используя запрещенные образцы вооружений, в частности, реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пушки и минометы. Враг сознательно и прицельно ударил по мирным населенным пунктам, это привело к разрушениям и увечью жителей. Украинская армия провела успешные контрмеры, никоим образом не нарушив взятых на себя обязательств", - заявил Мотузяник.

По информации представителя Минобороны по АТО, на Луганском направлении за сутки зафиксировано 10 прицельных вражеских обстрелов в сторону оборонительных укреплений ВСУ.

"Эти обстрелы отличались высокой интенсивностью, плотностью и продолжительностью. Противник активно применял тяжелое вооружение, выпустив более 200 разнокалиберных снарядов", - сообщил Мотузяник.

Он отметил, что "наиболее напряженная ситуация сложилась на Светлодарской дуге. Здесь незаконные вооруженные формирования повели себя особенно цинично и подло. Пророссийские наемники обстреляли поселок Новолуганское. По домам, где живут мирные жители, враг выпустил не менее 40 реактивных снарядов системы залпового огня. Сейчас военнослужащие ВСУ и других силовых ведомств продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям".

"На других участках нашей обороны обстрелы позиций ВСУ продолжались практически в круглосуточном режиме", - подчеркнул Мотузяник, позже уточнив, что речь идет о Луганской области.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования в разное время применяли минометы калибра 120 мм на подступах к Новотошковскому и Луганскому. Неподалеку от Светлодарска и Новолуганского днем по позициям ВСУ прицельно вели огонь вражеские БМП и гранатометы.

По его словам, украинские военнослужащие давали адекватный огневой ответ противнику только в случаях, когда их огонь представлял особую опасность для личного состава.

Кроме того, как отметил спикер Минобороны, из артиллерийских систем калибра 122 мм оккупанты "накрывали" опорные пункты ВСУ в районе Травневого и Гладосово Донецкой области, где взорвалось около 70 мин калибра 120 мм.

Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении оккупационные войска осуществили шесть прицельных обстрелов в сторону позиций украинских войск.

"К существенной напряженности в Донецкой области привела активность пророссийских наемников на подступах к поселку Пески. Здесь противник более 2-х часов пытался поразить украинских военных, устроив огневой ливень из более чем 110 минометных снарядов 120 мм и 80 мм. Также здесь взорвалось несколько артснарядов 120 мм", - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, 18 декабря российско- террористические войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.