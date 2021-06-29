Євро-2020: Сьогодні відбудеться гра Україна - Швеція в 1/8 фіналу

Сьогодні, 29 червня, збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020 з командою Швеції, яка посіла перше місце у групі E (Іспанія, Словаччина, Польща), передає УНН.

Матч відбудеться 29 червня у Глазго. Початок о 22:00 за часом Києва.

Україна пройшла у плей-офф Євро-2020 за допомогою збірної Швеції. Саме перемога шведської збірної у матчі проти Польщі 24 червня, а також перемога іспанців над словаками, допомогла Україні вийти до 1/8 фіналу.

Напередодні гри президент Володимир Зеленський записав звернення до збірної України з футболу, яким розпочав флешмоб на підтримку української команди.

Дивитися онлайн- трансляцію матчу Швеція - Україна можна буде о 22:00 на ТРК "Україна", Футбол 1/2, платформах OLL.TV.