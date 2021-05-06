За добу в Україні - 6 038 нових випадків COVID-19

6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 849 осіб; летальних випадків - 374; одужало - 14 351 особа; здійснено тестувань за добу - 72 373 (зокрема методом ПЛР - 36 945, методом ІФА - 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22 968).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 097 024 особи; одужало - 1 711 709 осіб; летальних випадків - 45 451; проведено ПЛР-тестувань - 9 555 109.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.

783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Сьогодні три області вийшли із "червоної" зони карантину. На території Харківської та Хмельницької областей вирішено застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевого" рівня.