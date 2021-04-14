Загострення в зоні ООС: бойовики порушують режим тиші, 1 воїн загинув, 3 поранених

За минулу добу, 13 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, недалеко від населеного пункту Південне, бойовики обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82- го калібру, а біля селищ Зайцеве і Катеринівка - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Майорське, БПЛА противника перетинаючи лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям.

Поблизу селища Первомайське, окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, 3 військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та їх доставили до лікувального закладу.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку, 14 квітня, з боку окупантів було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, недалеко від населеного пункту Світлодарськ, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Майорське, ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.