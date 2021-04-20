Закарпатські прикордонники викрили двох контрабандистів на переправленні сигарет у Словаччину дроном

Прикордонники Чопського загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України затримали малий літальний апарат, оператори якого планували перемістити партію контрабандних сигарет у Словаччину, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби у вівторок.

Зазначається, що заходи з пошуку безпілотника й осіб, причетних до протиправної діяльності проводилися за попередньо отриманою інформацією.

"У районі населеного пункту Сторожниця Ужгородського району прикордонники виявили двох осіб, які намагалися запустити безпілотник із прикріпленими до нього тютюновими виробами. Також неподалік виявили пульт дистанційного керування безпілотником і ноутбук", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час подальших заходів оперативно-розшуковий підрозділ відшукав і автомобіль BMW, який стояв у кущах на відстані кількохсот метрів від місця виявлення дрона.

"На місце події викликали співробітників Нацполіції. З метою проведення слідчих дій безпілотник, сигарети та інші предмети вилучили. Чоловіків, які здійснювали запуск літального апарата, запросили до районного відділу поліції для отримання пояснень і складання адміністративно-процесуальних документів", - резюмують у Держприкордонслужбі.