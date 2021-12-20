Заразніший за "Дельту": у ВООЗ назвали нові небезпеки штаму "Омікрон"

Новий штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше від штаму "Дельта" і спричиняє захворювання навіть у вакцинованих проти COVID-19.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє видання "Інтерфакс".

В Україні рекордно впали показники вакцинації проти коронавірусу "Наразі є переконливі докази того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж "Дельта", і є ймовірність того, що люди, які вакциновані або одужали від COVID-19, можуть бути інфіковані повторно", - заявив Гебреєсус.

Нагадаємо, що 18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Водночас у Раді національної безпеки і оборони України очікують, що нова хвиля захворювання на коронавірус розпочнеться у лютому 2022 року

До того ж в ООН заявили, що пандемію коронавірусу неможливо перемогти лише щепленням, проте все ж закликають вакцинувати 40% населення світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу "Омікрон" "викликає занепокоєння". Його виявили в Південній Африці.