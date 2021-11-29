Збили прямо на пішохідному переході: у Харкові сталася аварія

Аварія на волонтерській у Харкові

ДТП сталася вранці 29 листопада на вулиці Волонтерській, біля Холодногірського скверу. Жінка потрапила під колеса автомобіля прямо на пішохідному переході. В результаті аварії постраждалу забрала машина екстреної медичної допомоги. На місці зібралося багато людей. Про стан жінки поки нічого не відомо.

У коментарях до посту дівчина написала, що збили її матір. Багато хто став підтримувати дівчину. Також люди повідомляють, що на цьому місці часто відбуваються аварії через паркувальну зону, яка загороджує вигляд. Водії можуть не бачити через машини, переходить хтось дорогу чи ні.

Аварія сталася біля Холодногірського скверу

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