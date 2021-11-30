Зима прийде в Україну зі снігом, ожеледицею та сильним вітром

На початку зими в Україні очікується прохолодна погода, вдень близько 0°, у західних, північних та південно-східних областях - сніг та мокрий сніг, у західній та південній частинах - місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, 1 грудня в Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних та Вінницькій областях вночі помірний, вдень невеликий сніг та мокрий сніг, вночі на Закарпатті, в Карпатах та в південно-східних областях помірний, місцями значний сніг; на дорогах подекуди ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній та південній частинах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу (в Карпатах 4-9° морозу); вдень близько 0°, у південній частині 2-7° тепла.

2-3 грудня також буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях часом невеликий сніг та дощ (2 грудня в Карпатах і на Закарпатті помірні опади, 3 грудня на Закарпатті й Прикарпатті значні опади), на дорогах ожеледиця. На решті території без опадів, лише в центральних областях вдень 3 грудня місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом у західних та північних областях на північно- західний, 7-12 м/с, 2 грудня в Карпатах пориви 20-25 м/с, вдень 2 грудня та впродовж 3 грудня на півдні та сході країни місцями 15-20 м/с. Температура 2 грудня вночі 0-5° морозу, на півдні та в Карпатському регіоні місцями 1-4° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні країни 9-14°; 3 грудня в західних, північних та Вінницькій областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, у південних областях до 15°, в Криму до 18°.

4-5 грудня у західних областях без істотних опадів, лише вдень 5 грудня невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу. У південній та східній частинах дощ (вночі 5 грудня з мокрим снігом); температура 4 грудня вночі 2-8° тепла, вдень 4-10° тепла, в Криму до 15°; 5 грудня вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 1- 7° тепла. На решті території країни без істотних опадів, лише 4 грудня у більшості центральних областей дощ та мокрий сніг, вночі у північних та Вінницькій областях невеликий сніг; температура вночі 1-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла (у більшості центральних областей 4 грудня вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла).

У столичному регіоні 1 грудня хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

2-3 грудня у столиці хмарно з проясненнями. Вночі 2 грудня невеликий сніг, вдень 3 грудня невеликий мокрий сніг та дощ, в решту часу без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно- західний, 7-12 м/с. Температура 2 грудня вночі 0-5° морозу, вдень 4- 9° тепла, 3 грудня вночі від 3° тепла 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

4-5 грудня у Києві без істотних опадів, лише вночі 4 грудня невеликий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.



