ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні цьогоріч відбудеться у період від 25 червня до 17 липня.

Про це повідомила в.о. Міністра освіти Любомира Мандзій, зазначає Укрінформ.

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 червня, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар", - сказала вона.

Також Любомира Мандзій розповіла, що дати прийняття до вищих навчальних закладів були змінені. Самі виші повинні скоро опублікувати умови та терміни на своїх сайтах. Відстрочена подача документів, це буде відбуватися в серпні. Сама процедура вступу не змінилася.

"Що до випускників з тимчасово окупованих територій, вони вступають за іншою процедурою. Тільки окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО", - зазначила вона.

Також повідомляється, що через пандемію коронавірусу українські школярі змушені закінчувати навчальний рік дистанційно. Це ж саме стосується і студентів, які довчатимуться семестр онлайн.

Юридична газета

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