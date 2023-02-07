Кабінет міністрів підтримав призначення нових керівників трьох ОДА

Кабінет міністрів підтримав проєкти Указів Президента України Володимира Зеленського про призначення нових очільників трьох ОДА

Про це в Telegram - каналі повідомила пресслужба Уряду.

Загалом йдеться, про керівників Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.

"Уряд підтримав проєкти Указів Президента України про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій":

Дніпропетровської області - Сергія Лисака;

Запорізької області - Юрія Малашка;

Херсонської області - Олександра Прокудіна.

Кабінет міністрів затвердив призначення нових керівників трьох ОДА

Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський призначений тимчасовим головою Нацполіції.

Як повідомляли "Ми-Україна", головою новоствореного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначений Мустафа Найєм. Рішенням Уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра.