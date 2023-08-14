Президент Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Донеччині

Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступи в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Про це повідомили в Офісі президента України.

"Президент побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57- ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила", - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський заслухав доповіді про оперативну обстановку на ділянках відповідальності цих бригад, а також обговорив із командирами бригад та командирами батальйонів проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв'язання.

"Я щоденно отримую загальну інформацію, вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Втім, я хотів об'їхати усі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них. Це відкрита бесіда, можна обговорити будь-які питання", - зазначив Зеленський.

Крім того, за інформацією Офісу Президента, глава держави обговорив з військовими питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.

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