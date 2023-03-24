Прикордонники з початку року відмовили у перетині кордону понад 350 держслужбовцям

Від січня прикордонники не пропустили через кордон понад 350 держслужбовців, які не мали підстав для виїзду за межі України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"На даний момент від вступу змін в силу на державному кордоні наші інспектори не пропустили понад 350 людей, які підпадають під цей перелік (держслужбовці - ред.), адже вони не відповідали вимогам перетину кордону", - сказав речник.

Він нагадав, що для такої категорії осіб передбачено, що вони можуть слідувати за межі України тільки за службовим відрядженням. Це стосується і чоловіків, і жінок. Є виключення, кому можна їхати не у службове відрядження. Це чоловіки, які є одинокими батьками, а також жінкам для того, щоб відвідати дітей за кордоном або супроводити їх. Також можна слідувати на лікування, але в цьому випадку мають бути підтвердження від МОЗ.

Демченко зауважив, що до Держприкордонслужби надійшов список осіб, які є держслужбовцями, і інспектори конролюють перетин кордону цими особами.

У січні уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі рішень про службові відрядження.



