Професор Федор Шандор з Ужгорода став послом України в Угорщині

Президентка Угорщини Каталін Новак підписала агреман новому послу України в Будапешті Федору Шандору. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомило угорське видання atv.hu з посиланням на дані джерел у дипломатичних колах.

Кандидатуру Федора Шандора було подано ще у травні цього року.

Як зазначають угорські ЗМІ, Каталін Новак також раніше прийняла запрошення українського уряду взяти участь у найближчому засіданні Кримської платформи 23 серпня в Києві - це також означає, що президентка Угорщини може знову особисто зустрітися із Зеленським.

Мандатний лист Федора Шандора надіслано до Міністерства закордонних справ Угорщини, також очікується офіційне повідомлення українського МЗС.

Федір Шандор - закарпатський воїн - доброволець і колишній викладач Ужгородського національного університету. Він став відомий через те, що після того, як у лютому 2022 пішов до війська, читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями





