Резніков назвав кількість учасників бойових дій в Україні

За час війни, яку країна-агресор Росія почала 2014 року, кількість учасників бойових дій в Україні сягнула приблизно 1 млн осіб.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков 22 серпня під час VI Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє".

"За дев'ять із половиною рік цієї війни у нас уже під мільйон учасників бойових дій. Ми всі знаємо точно їхні поточні проблеми і задачі. Це отримання статусу УБД, військово-лікарські комісії, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо по всіх цих питаннях, і будуть зміни. І зараз уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо", - сказав Резніков.