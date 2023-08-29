Цьогоріч планується виробити чи закупити до 200 тисяч дронів для ЗСУ - Держспецзв'язку

Протягом року планується виробити чи закупити 200 тисяч дронів для потреб Збройних сил.

Як передає Укрінформ, про це поінформував голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

"На сьогодні законтрактовано вже понад 22 тис. дронів, близько 15 тис. - передали в ЗСУ. Загалом із 40 млрд грн, виділених урядом, на них вже витратили 25 млрд грн. І вже найближчими днями будуть контракти на великі партії FPV-дронів, які почали виробляти масово. Якщо раніше їх виготовляли до 1 000 на місяць, то сьогодні ця цифра складе близько 10-15 тис. дронів на місяць". - сказав він.

Він зауважив, що за добу українські Сили безпеки та оборони втрачають в середньому 40-45 дронів - і "найпростіших "Мавіків", і професійних дронів українського та іноземного виробництва".

Водночас Щиголь сказав, що під час створення проєкту "Армія дронів" планувалося виробити чи закупити 200 тис. дронів за цей рік.

"Ми в цілому і йдемо за нашим планом: близько 180-200 тис. дронів точно буде за цей рік", - зазначив голова Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, "Армія дронів" - проєкт, започаткований Генеральним штабом ЗСУ та Мінцифри. Це комплексна програма, в межах якої запланована системна закупівля дронів, їх ремонт, а також курси навчання відповідних фахівців. Програма стартувала 1 липня.