Україна сформувала перші у світі ударні роти БПЛА, вони уже готові до бою - Федоров

В Україні сформували перші три ударні роти безпілотників, які посилять можливості ЗСУ та допоможуть зберігати життя військових на передовій.

Про це у вівторок, 28 березня, розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що це перші у світі військові формування такого типу. Роти дронів повністю укомплектовані та готові до бою.

"Ми укомплектували їх разом із партнерами. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва", - заявив Федоров.

За словами віце-прем'єра, дрони виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Пікапі знадобляться для рейдів мобільних груп, доставки вантажів та евакуації поранених, а "Старлінки" забезпечать безперебійний зв'язок на полі бою.

"Продовжуємо розвивати Армію дронів разом із Генштабом, Держспецзв'язку, Міноборони та UNITED24", - підсумував Федоров.

Нагадаємо, кілька днів тому Кабмін підтримав постанову про розвиток виробництва українських безпілотників. Йдеться про спрощення всіх бюрократичних процедур щодо налагодження масового виробництва БПЛА на вітчизняному ринку.