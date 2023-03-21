Уряд призначив нового главу "Укрзалізниці"

Новим головою правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" став Євген Лященко. Термін його повноважень буде розрахований на 2 роки.

Про це у вівторок, 21 березня, повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

Він розповів, що рішення про призначення було ухвалене Кабінетом міністрів за поданням наглядової ради УЗ. До цього Лященко обіймав посаду члена правління УЗ та відповідав за фінансовий блок у компанії.

"За останній рік за безпосередньою участю Євгена Лященка було запроваджено низку фактично революційних змін на УЗ: перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів та перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму 895 мільйонів доларів.

Зокрема ці та кілька інших управлінських рішень допомогли зберегти фінансову стабільність Укрзалізниці за останні два роки", - заявив Кубраков.

Віце-прем'єр також зазначив, що перед новим головою УЗ стоятиме низка непростих завдань. Лященко має зайнятися продовженням реформи залізниці, виконати інвестиційну програму УЗ, а також вивести компанію на беззбитковість.

Наприкінці лютого посаду голови "Укразалізниці" залишив Олександр Камишін. У вівторок, 21 березня, він очолив міністерство з питань розвитку стратегічних галузей промисловості.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" розробила масштабну програму повної відмови від російських та радянських назв та символів.