Володимир Зеленський прибув до Нідерландів

Після поїздки до Фінляндії президент України прибув з візитом до Нідерлавндів.

Про це повідомляє місцеве видання NOS. Місцеві ЗМІ вже публікують фото його кортежу

Сьогодні, 4 травня, президент України має виступити в Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості", а також планує відвідати Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні РФ під час війни проти України.

Деталі візиту Зеленського до Нідерландів поки невідомі.

Нагадаємо, глава однієї із партій Нідерландів проігнорує виступ президента України. Вона вважає дату візиту "недоречною".

Lviv.Media