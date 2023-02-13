Залужний обговорив із командувачем сил НАТО в Європі військову допомогу і ситуацію на фронті

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомив у Телеграмі Залужний, передає Укрінформ.

"Обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів. Поділився оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій", - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги.

"Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", - наголосив Залужний.

Як повідомлялось, міністр оборони України Олексій Резніков вирушив до Брюсселя, де 14 лютого відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9").