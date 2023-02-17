Зеленський відкриє цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки

Виступ президента України Володимира Зеленського стане першим заходом у рамках Мюнхенської конференції безпеки. Український лідер виступить з відеозв'язку та задасть тон дискусіям. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ввечері розпочинаємо активну роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Рік тому президент Зеленський виступив на цій конференції з відвертою та потужною промовою-попередженням. Цього року президент теж виступить з відеозв'язку та задасть тон дискусіям", - написав міністр у Instagram.

Він також зазначив, що вперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде РФ, і "це красномовний підсумок року".

Сам Кулеба в Мюнхені, окрім участі в заходах Мюнхенської конференції, візьме участь більш ніж у десяти переговорах, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Бразилії Мауру Вієйра, керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І та іншими.

"Пріоритетами будуть прискорення поставок вже обіцяної Україні зброї та снарядів та прийняття в перспективі політичних рішень про надання бойових літаків для України, членство нашої держави в НАТО, реалізація "Формули миру" президента Зеленського та майбутнє Росії. Вірніше, майбутнє Європи та світу без агресивної Росії", - підсумував Куліба.

Як повідомлялося, Мюнхенська конференція безпеки відбудеться 17-19 лютого. Загрози світової безпеки, особливо у світлі агресії РФ проти України, будуть головною темою цьогорічної конференції.