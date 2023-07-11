Зеленський виступив на центральній площі Вільнюса, там підняли бойовий прапор із Бахмута

Президент Володимир Зеленський увечері вівторка, 11 липня, виступив на центральній площі міста Вільнюс, де проходив концерт у межах кампанії "Піднімаю прапор за Україну в НАТО".

У межах заходу в литовській столиці підняли бойовий прапор українських захисників, переданий з Бахмута Донецької області, повідомив глава держави в Telegram.

За словами Зеленського, битва за Бахмут - одна з найбільш визначальних для свободи в Європі.

"Наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані в будь-якому іншому місці вашої столиці вашої країни. Литва завжди буде тільки вашою! Цей наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортацій із країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділів Польщі й приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знову не буде танків у Празі та "зимових війн" проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій у Європі більше не буде", - наголосив президент під час виступу.

Він розповів, що приїхав на Вільнюський саміт НАТО, маючи віру в рішення, партнерів та сильний Альянс, який не сумнівається, не гаїть часу та не озирається на агресорів.

"І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю - впевненістю в рішеннях, на які ми заслуговуємо - всі ми заслуговуємо - і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це завелике бажання? НАТО дасть Україні безпеку. Україна зробить Альянс сильнішим", - сказав Зеленський.

Глава держави подякував громадянам та владі Литви за підтримку України та надання прихистку нашим людям, а також за чітку "сміливу" позицію в питанні запрошення в НАТО.

Під час заходу також виступив литовський лідер Гітанас Науседа. "Я думаю, що Україна справді буде членом НАТО. Ми не маємо права діяти інакше, бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою. Це ціна крові. Ціною своєї крові, своїх життів українці дають нам час, щоб ми могли підготуватися й дати гідну відсіч Росії. Росія не переможе", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський на шляху у Вільнюс припустив, що представники НАТО не готові запросити Україну та зробити її членом Альянсу. Блок увечері 11 липня опублікував комюніке саміту, у якому йдеться про прогрес України на шляху до вступу, але залишається нечітким питання запрошення. Як очікується, 12 липня Зеленський ще візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО та зустрінеться із лідером США Джо Байденом.