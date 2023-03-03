Зеленський зустрівся з генпрокурорами держав-партнерів України

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральними прокурорами держав- партнерів України.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Важлива зустріч з генеральними прокурорами з держав-партнерів України та міжнародних інституцій. Зараз наша країна, на жаль, є великим полем битви. І ми маємо перемагати на різних напрямках. Найголовніший - це реальне поле бою, де б'ються наші воїни. Інші напрямки - це дипломатичний та юридичний", - зазначив Зеленський.За його словами українське суспільство прагне справедливості.

"Справжня справедливість настане тоді, це коли всі винні у злочинах агресії будуть притягнуті до відповідальності за законом", - наголосив Зеленський.

Як повідомляє сайт Президента, на зустрічі, зокрема, були присутні: генеральний прокурор США Меррік Гарланд, посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, міністр юстиції, голова Офісу прокурора ЄС Лаура Кевеші, генеральний прокурор Іспанії Альварес Гарсія Ортіс, генеральний прокурор Великої Британії Вікторія Прентіс, генеральний прокурор Естонії Андрес Пармас, генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, генеральний прокурор Литви Ніда Грунскіне, спеціальний представник з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен.

Зеленський наголосив, що притягнення до відповідальності винних у злочині агресії стане для українців та всіх народів на планеті надважливим сигналом того, що у світі є справедливість.

"І що немає шансів після цієї війни для жодного агресора повторити щось подібне або навіть подумати про це. Тому нам потрібна справедливість, потрібен трибунал, щоб побачити всіх винних людей за ґратами", - акцентував Президент.

Як повідомляв Укрінформ, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, коаліція, яка працює над параметрами майбутнього спеціального трибуналу щодо росії за злочин агресії проти України, вже налічує 29 держав.