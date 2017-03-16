Аброськин об инциденте с Парасюком: Мы не позволим унижать полицейских, а также угрожать им и их родным

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин призвал Генеральную прокуратуру Украины снять неприкосновенность с внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и привлечь его к ответственности.

Аброськин: На каждый такой случай будет адекватная и законная реакция полиции Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook

Поведение внефракционного народного депутата Украины Владимира Парасюка, который высказывал оскорбления в адрес сотрудников полиции, унижал их и угрожал физической расправой, является недопустимым.

Об этом руководитель Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Донецкой области Вячеслав Аброськин сказал 16 марта во время оперативного совещания в Краматорском отделе полиции, сообщает пресс-служба ГУНП.

"Такие факты недопустимы. Мы будем обращаться к генеральному прокурору Украины (Юрию Луценко. - "ГОРДОН") относительно снятия неприкосновенности и привлечения к ответственности народного депутата Парасюка. Мы не позволим унижать полицейских, а также угрожать им и их родным. На каждый такой случай будет адекватная и законная реакция полиции, - отметил он.

Аброськин подчеркнул, что в случае нападения или угрозы сотрудники полиции, которые выполняют свой служебный долг, имеют право применять необходимые меры с использованием спецсредств и оружия.

Он добавил, что сотрудники полиции Донецкой области уже в течение трех лет, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей, дополнительно несут службу в условиях проведения антитеррористической операции (АТО) и выполняют военные функции, возложенные на них штабом АТО.

14 марта Парасюк пытался толкать правоохранителей на блокпосту в районе Славянска Донецкой области, оскорблял и срывал маски с силовиков, которые препятствовали продвижению транспорта активистов.

МВД сообщило о госпитализации семерых полицейских и обратилось к Генеральной прокуратуре с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Парасюк заявил, что по итогам конфликта с правоохранителями семеро его соратников задержаны, сестра избита, а отец госпитализирован после применения газа.

15 марта Луценко заявил, что Парасюк "перешел все границы". Он не исключил, что нардепу могут объявить подозрение. "К сожалению, основания для представления относительно народного депутата Парасюка есть давно", - сказал Луценко.