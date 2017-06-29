Адвокат Януковича заявил, что у его подзащитного были уважительные причины не явиться в суд

В четверг, 29 июня, бывший президент Виктор Янукович не явился на заседание суда по делу о государственной измене из-за уважительных причин. Об этом во время общения с журналистами сказал защитник подсудимого Виталий Сердюк, пишет NewsOne.

"Янукович сообщил об уважительных причинах неявки. В первую очередь, это в связи с отсутствием надлежащего вызова, также уважительной причиной является угроза его жизни. Об этом суду будут поданы необходимые документы", - указал он.

Сердюк отметил, что в эфирах украинского телевидения звучали прямые угрозы в адрес Януковича от народных депутатов.

"Это были призывы насилия в отношении Виктора Януковича и лишение его жизни", - уточнил адвокат.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, прокурор Руслан Кравченко сообщил о решении властей не обращаться к России с просьбой посодействовать в дистанционном участии бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании в госизмене.