Адвокаты Януковича обратились в ЕСПЧ по вопросу заочного осуждения экс-президента

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича обращаются в Европейский суд по правам человека по делу о его заочном осуждении после отказа Апелляционного суда Киева рассматривать жалобу защиты В.Януковича на решение суда первой инстанции, которым было дано разрешение на специальное (заочное) расследование в отношении беглого экс-президента.

"Защита сегодня получила бесспорные основания для неотложного обращения в ЕСПЧ по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда по специальному (заочному) расследованию является для этого достаточным доказательством", - отметил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.

Он также добавил, что это решение Апелляционного суда Киева будет положено в качестве основного доказательства "политического давления на судебную систему в Украине" по этому делу.