А.Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11-12 февраля

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля, цель визита - решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня на Донбассе, также он попросил встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщил журналистам представитель пресс- службы СММ ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"На этих выходных ... Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами ОЦКК (Общий центр по контролю и координации - ред.) для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ ", - сообщили в ОБСЕ.

Кроме того, по данным СМИ, А.Хуг попросил при возможности организовать встречу с главарями "ЛНР" и "ДНР", чтобы обсудить реализацию мероприятий, предусмотренных в заявлении трехсторонней контактной группы от 1 февраля.

Напомним, первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 10 февраля сообщил, что на прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня возросла почти втрое , количество взрывов вызваных огнем с применением запрещенного вооружения увеличилась в шесть раз.