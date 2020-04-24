Арахамія жорстко відреагував на погрози Грузії через Саакашвілі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на заяви Грузії про можливе відкликання свого посла з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з питань реформ.

В ексклюзивному коментарі "Обозревателю нардеп зазначив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з більшими проблемами, ніж наша країна. Також він зазначив, що вважає Саакашвілі хорошою людиною і кандидатом на посаду в уряді.

"Чому у Грузії так нервується? Можна було б просто абсолютно відреагувати. Хтось когось взяв, навіть не на першу особу, не на другу, а віце-прем'єр. Навіщо тоді чинити таку політичну агресію? Дуже дивно бачити, коли на суверенне рішення нашої країни невелика країна поруч, яка значно менша, так реагує", - сказав Арахамія.

"Якщо у нас будуть проблеми дипломатичні, то у Грузії вони будуть сильніші, ніж у нас. Це ж не США, які кажуть: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це Грузія. Треба про це не забувати", - додав парламентар.

Він наголосив, що сам є грузином і чудово розуміє, як сприймається Саакашвілі за нинішньої влади.

"Це просто спроба чинити тиск. У нас суверенна держава, і жодна країна у світі не буде нам розповідати, кого нам треба призначати на посаду віце- прем'єра, а кого не треба. Тут абсолютно неправильна риторика. Ми точно з грузинами знайдемо спільну мову, ми братні народи, ми чудово порозуміємося, це гостинна країна", - переконаний Арахамія.

Підсумовуючи, він додав, що до карантину Україна посідала друге місце за кількістю потоку туристів до Грузії. Тому, вважає політик, Тбілісі не захоче втратити цей сегмент клієнтів.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив журналістам, що посла його країни можуть відкликати з України в разі призначення Саакашвілі віце- прем'єром українського уряду з питань реформ.