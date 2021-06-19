Білий дім призупинив пакет військової допомоги Україні на $100 млн, - ЗМІ

Білий дім призупинив пакет військової допомоги Україні в розмірі $100 млн, який включає в себе летальну зброю

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає "РБК-Україна".

За словами трьох осіб, які попросили не називати їхніх імен, щоб відверто розповісти про внутрішні обговорення, Рада національної безпеки доручила чиновникам підготувати пакет допомоги, оскільки Вашингтон все більше стурбований масштабним нарощуванням російських військ біля кордону з Україною і Кримом.

Але чиновники в Раді національної безпеки Сполучених Штатів в результаті відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Одне з джерел повідомило, що пакет все ще може бути швидко відправлений в Україну.

Про те, що чиновники Ради нацбезпеки США заморозили допомогу, і про конкретні види зброї, які обговорювалися для включення в пакет допомоги, раніше не повідомлялося.

За словами двох осіб, знайомих з ходом обговорення, в пакет допомоги входять системи ППО ближнього радіусу дії, стрілецька зброя і протитанкова зброя.

З моменту вторгнення Росії в Україну в 2014 році і анексії Криму Сполучені Штати надали Києву військову допомогу на суму близько 2,5 мільярда доларів, включаючи неозброєні безпілотники, радіостанції і протитанкові ракети Javelin.