Білоруській опозиціонерці Колесниковій присудили премію імені Вацлава Гавела

Білоруській опозиціонерці Марії Колесниковій присудили правозахисну премію імені Вацлава Гавела. Про це 27 вересня повідомила пресслужба Ради Європи.

Премію вручають за видатну діяльність представників громадянського суспільства у сфері захисту прав людини.

Оскільки Колесника зараз позбавлена свободи в Білорусі, премію в розмірі €60 тис. отримала її сестра Тетяна Хомич, вручення відбулося в день відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

"Ця нагорода - знак солідарності всього демократичного світу з білоруським народом. А для нас, білорусів, це знак того, що нас підтримує міжнародна спільнота і що ми на правильному шляху", - сказала Хомич.

Премію Тетяні Хомич передав Рік Демс. Фото: coe.int

Вручаючи нагороду, голова ПАРЄ Рік Демс, який очолює журі премії, заявив, що "в опорі режиму, який обрав силу і жорстокість як відповідь на мирний і законний протест, Колесникова продемонструвала справжню відвагу і готовність ризикувати собою в ім'я справи, яку вона поставила вище за власну безпеку".

Премію імені Вацлава Гавела заснувала ПАРЄ спільно з фондом "Хартия-77" і Бібліотекою Гавела 2013 року.

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Колесникова - білоруська флейтистка. У 2020 році вона почала політичну кар'єру, очоливши штаб банкіра Віктора Бабарика (він збирався балотуватися в президенти, але його заарештували незадовго до виборів і не допустили до них). Після арешту Бабарика Колесникова разом із Веронікою Цепкало, дружиною ще жодного не допущеного до виборів політика Валерія Цепкало, увійшла до штабу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської.

7 вересня в Мінську невідомі затримали і вивезли Колесникову. Білоруські прикордонники 8 вересня розповіли, що вона проходила прикордонний контроль на українському кордоні, але потім повернулася на білоруську територію.

Соратники Колесникової Антон Родненков та Іван Кравцов, які зуміли дістатися до Києва, стверджували, що вона порвала паспорт, щоб уникнути вислання з Білорусі.

9 вересня стало відомо, що Колесникову заарештували. Відтоді вона перебуває під вартою. 13 травня 2021 року опозиціонерці висунули остаточне обвинувачення в закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення влади і створенні екстремістського формування.

4 серпня в Мінську почався закритий процес над Колесниковою та іншим опозиціонером Максимом Знаком.