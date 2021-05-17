Баканов назвав напрями співпраці Служби безпеки з США

Співпраця з США надає Україні більше можливостей для побудови ефективної системи національної безпеки. Завдяки партнерству з США Україна має додаткові можливості для захисту власного суверенітету.

Про це голова СБУ Іван Баканов сказав під час зустрічі з представниками Американської ради зовнішньої політики (AFPC).

"Партнерство з США дозволяє більш ефективно захищати нашу державу. А це дуже важливо, коли Україні протистоїть такий потужний ворог, як Росія. І присутність цієї загрози вимагає від нас діяти системно та ефективно", - наголосив Баканов.

Він зауважив, що Стратегія національної безпеки визначає для України лише євроантлантичний вектор. На його думку, таке партнерство варто розширювати, повідомляє пресцентр СБУ.

За словами голови СБУ, Україна прагне набути статусу основного союзника США поза НАТО, а в перспективі - членства в Альянсі. На переконання Баканова, це сприятиме не лише військовому співробітництву, а й ефективному захисту України від російської агресії та деокупації сходу України і Криму.

Очільник відомства також окреслив напрями співпраці з США, в яких особливо зацікавлена українська спецслужба. Зокрема, це кібербезпека, протидія гібридній війні, боротьба з тероризмом, фахова підготовка співробітників.

Крім того, він закликав AFPC сприяти приєднанню України до ініціативи президента США "Cyber Flag" для колективного захисту держав у кіберпросторі.

Американську сторону на зустрічі представляли президент Американської Ради з питань зовнішньої політики Герман Пірчнер, посол США в ОБСЄ у 2019-2021 роках Джеймс Гілмор, колишній заступник постійного представника США в ООН Джон Лернер, директор Центру відносин США-Україна у м. Вашингтон Микола Грицковян, старший науковий співробітник AFPC та колишній заступник помічника президента та керівника апарату Ради національної безпеки США при Білому домі Александр Грей.

Американська рада з питань зовнішньої політики, створена у 1982 році зі штаб-квартирою у Вашингтоні, є неприбутковою громадською організацією, яка виконує функції аналітичного центру при Конгресі США. Серед міжнародних питань AFPC ґрунтовно досліджує зміни в країнах пострадянського простору, Євразійського континенту загалом і надає рекомендації членам Конгресу США.



