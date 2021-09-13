Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" для екологічного моніторингу морів.

13 вересня 2021 Україна отримала від Бельгії науково-дослідне судно "Бельгіка". Судно уряд Бельгії передав Українському науковому центру екології моря, це дозволить нашій країні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного й Азовського морів.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

"Судно дослідило майже 1 млн км моря і провело понад тисячу наукових кампаній, які вдосконалили знання бельгійців про море. Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки впродовж 37 років. Бельгія з сумом прощається зі своїм науково-дослідним кораблем "Бельгіка". Однак я дуже радий, що судно отримає друге життя завдяки нашій співпраці з Українським науково-дослідним центром екології моря", - заявив Державний секретар з питань відновлення і стратегічних інвестицій, відповідальний за наукову політику, заступник міністра економіки і праці Бельгії Томас Дермін.

Очікується, що судно прибуде в Україну в жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім'я і почне свою діяльність у Чорному й Азовському морях.