Белковский: Международному суду ООН наплевать на политическую аргументацию Украины и РФ. Он руководствуется исключительно фактами

Международный суд ООН не будет принимать во внимание политическую риторику представителей украинского истеблишмента, называющих Россию агрессором, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Станислав Белковский.

Вынесенное Международным судом ООН решение по защите национальных меньшинств в оккупированном Крыму является юридически сбалансированным. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский политолог Станислав Белковский.

"Решение суда юридически сбалансировано. Оно признает, что Россия должна соблюдать права национальных меньшинств. В своей речи по поводу аннексии Крыма три года назад Путин (президент РФ Владимир Путин. - "ГОРДОН") обещал, что украинский и крымскотатарский языки получат официальный статус на полуострове. Но этого не произошло ни де-факто, ни де-юре. Украина же в свою очередь наступила на грабли, о которых ее давно уже предупреждали: если ты не объявляешь войну какой-либо стране, то не можешь считать ее агрессором", - отметил политолог.

Он акцентировал внимание, что Украина до сих пор не признала РФ агрессором.

"Тут должна быть четкая последовательность. Сначала стране нужно объявить войну, а потом уже пользоваться этим аргументом. Если формального состояния войны нет, дипломатические отношения между странами сохранились, даже действует безвизовый режим, то нельзя апеллировать к агрессии, как аргументу. Потому что агрессором Россия не признана - это лишь политическая риторика в Украине. Но суд не рассматривает риторику, ему важны только реальные действия сторон и правовая аргументация. То есть в этом плане решение суда вполне нормальное", - подчеркнул Белковский.

По его словам, отношение стран Запада к России никак не повлияет позицию Международного суда ООН.

"Перспективы у этого дела нет никакой. Повторюсь, сначала Украине нужно объявить войну, чтобы суд принял во внимание, что Россия - страна-агрессор. То есть в нынешних условиях суд никогда не признает, что РФ является агрессором. Я, конечно, не призываю Украину объявлять войну России, но факт есть факт. У нас, как выходцев из СССР, есть проблемы с правовым сознанием. Нам кажется, что суды действуют по политической логике. И если Западу не нравятся действия России, то суд вынесет решение в пользу Украины.

Совершенно нет. Международному суду ООН наплевать на политическую аргументацию Украины и РФ. Он руководствуется исключительно фактами", - заявил политолог.

По его мнению, российские власти не будут выполнять решения суда.

"Заставить РФ выполнять решения суда невозможно. Путин будет только делать вид, что их выполняет. К примеру, в Гаагский суд направят бумажку, что в Крыму увеличено количество украинских школ и крымскотатарских классов. Причем эта бумажка может быть абсолютным фейком. Линия, которой придерживается Путин, предусматривает отказ от выполнения решений, принятых за пределами России", - резюмировал Белковский.

С 6 по 9 марта в Гааге прошли предварительные слушания по иску Украины против России, в котором указывается на нарушение Москвой положений Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Киев потребовал осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, включая сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации. Кроме этого, суду предлагалось привлечь к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма. Второй блок претензий касался нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационной власти Крыма.

Украина попросила Международный суд ООН на время рассмотрения дела, в качестве меры обеспечения иска, запретить РФ осуществлять любые шаги, которые усугубляют ситуацию.

Российская сторона в Международном суде ООН в Гааге заявила, что боевики на Донбассе сами нашли оружие, которое осталось на территории Донецкой и Луганской областей со времен СССР или же было оставлено там украинскими военными.

19 апреля Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. При этом суд в Гааге согласился ввести меры по иску Украины против России для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.